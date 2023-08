No.2643 【美品】ステラマッカートニー アノラック パーカー

2017SS

Stella McCartney メンズプルオーバーコート アノラックパーカー

【STELLA McCARTNEY】(ステラマッカートニー)

元ビートルズのポール・マッカートニーとリンダ・マッカートニーの次女、ステラ・マッカートニーが2001年に設立したブランドです。1995年、セントマーチンズ卒業コレクションで、モデルのケイト・モスを起用し一躍脚光を浴びました。

メンズコレクションは、モダンなアプローチでシーズンレスなワードローブを提案。「ステラ マッカートニー」が掲げるサスティナビリティ(=持続可能)に配慮した姿勢で、ファーやレザーを使用しないアパレルやアクセサリーを展開しています。

定価113,400円

綿麻生地 (綿55% 麻45%) 44サイズ

メンズ、レディース問わず是非!

サイズ:最後の写真に記載

【状態】

綺麗なお品です

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステラマッカートニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

