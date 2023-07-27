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スーパーセール期間限定 草履バックセット 振袖

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます。
値下げ交渉ＯＫ！白地 総絞り 振袖 セット 正絹 Ｕ００４

桜 花かんざし 一越ちりめん 縮緬 つまみ細工 舞妓 下がり かんざし 簪
新品草履バックセットになります。
豪華振袖　駒刺繍　鴛鴦吉祥花文　金彩　m-kh573

3298 振袖・単品　赤紫　成人式　結婚式
お値段　15,000円
振袖フルセット　成人式振袖　靴バック　フォクスファーすべてセット
【販売中の10万円以上の振袖セットを
304z13〇小柄な方にも！夏物 アンティーク 振袖 一つ紋 成人式 結婚式〇
　　　　　ご購入の場合は無料プレゼント】
【即購入OK】こだわり袴3点セット-レース-
　　　＊振袖との同一梱包になります。
新商品★振袖 厚底草履バッグセット/G-05

和装　着付け小物セット 12品目　14点　振袖セット購入者　特別価格

振袖 総絞り 絞り 成人式 黒 ブラック 赤
暗い赤地のエナメルに金彩箔のデザインが
振袖　市松　お洒落
　　　　　　　美しいお品です
サマーセールトールサイズ　正絹　花柄　振袖　美品　クリーニング済み

振袖 襦袢 袋帯 3点 セット 身丈153cm 裄63cm S A846-13
草履　フリーサイズ(約24㎝)
304y13◆大輪の牡丹 袋帯 六通◆美品 成人式 結婚式 卒業式

美品 振袖 赤 身丈158cm　鳳凰　吉祥花　金彩加工　縮緬　成人式　結婚式
未使用美品ですが、バック金具内側の側面に開け閉め時に出来る通常範囲のわずかなキズが見受けられます。

豪華振袖　長襦袢　総絞り　藤花房　黒地　金彩　ますいわ屋扱い　m-kh588

商品の情報

商品の状態新品、未使用

成人式 振袖 セット 袋帯 帯締め 帯揚げ 重ね襟 髪飾り 豪華 刺繍 金糸

花嫁　正絹　引き振袖と両面丸帯小物4点セット2種

洗える着物　絽　クリーム色　小紋　サイズL きもの単品

正絹 梅の華 菖蒲 金駒刺繍 豪華振袖5点セット
ご覧いただきありがとうございます。新品草履バックセットになります。お値段　15,000円【販売中の10万円以上の振袖セットを　　　　　ご購入の場合は無料プレゼント】　　　＊振袖との同一梱包になります。暗い赤地のエナメルに金彩箔のデザインが　　　　　　　美しいお品です草履　フリーサイズ(約24㎝)未使用美品ですが、バック金具内側の側面に開け閉め時に出来る通常範囲のわずかなキズが見受けられます。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

スーパーセール期間限定 草履バックセット 振袖

49分钟前

スーパーセール期間限定 草履バックセット 振袖

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
3
13
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商品の情報

  • カテゴリー
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    2. 浴衣/水着
    3. 振袖
    4. 草履バックセット
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

63967f7c20

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本人確認済
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コメント (13)

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