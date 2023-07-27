スーパーセール期間限定 草履バックセット 振袖

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お値段 15,000円

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新商品★振袖 厚底草履バッグセット/G-05



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未使用美品ですが、バック金具内側の側面に開け閉め時に出来る通常範囲のわずかなキズが見受けられます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。新品草履バックセットになります。お値段 15,000円【販売中の10万円以上の振袖セットを ご購入の場合は無料プレゼント】 ＊振袖との同一梱包になります。暗い赤地のエナメルに金彩箔のデザインが 美しいお品です草履 フリーサイズ(約24㎝)未使用美品ですが、バック金具内側の側面に開け閉め時に出来る通常範囲のわずかなキズが見受けられます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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