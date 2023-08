最大12%OFFクーポン 希少　adidas レア　完売品　◎ オリジナル Fy9022 スーパースター スニーカー

最初に、プロフィールを参照いただけましたら、非常に助かります。m(__)m

あらゆる人のLGBTQ+を掲げるシェルトゥスニーカー。

LGBTQは誰も排除しない。このアディダス スーパースター シューズは、ギザギザの3ストライプの上にレインボーカラーのアクセントを添えて、LGBTQをセレブレート。その反対側には、LGBTQ+フラッグをパッチワークデザインにしたトレフォイル グラフィックをあしらい、LGBTQの結束を強くする多くのクィアコミュニティを支持。世界的に有名なシェルトゥには、レザー素材を採用。さあ、がっしりとしたラバーカップソールで街に繰り出し、自信を見せつけよう。

シューレースクロージャー

レザーアッパー

LGBTQを掲げたシェルトゥデザインのスニーカー

ラバーカップソール

商品番号:FY9022

色:フットウェアホワイト/フットウェアホワイト/フットウェアホワイト

非常にカッコいいですよ!

目立ちますよ。

今のところ、使用予定がありませんが、気が変われば使用しますので、出品取り消ししますので。

商品は、新品ですが、神経質な方のご購入は、御遠慮下さいませ。

#アディダス

#adidas

#ナイキ

#NIKE

#コンバース

#CONVERSE

#リーボック

#Reebok

#プーマ

#PUMA

#バンズ

#VANS

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

