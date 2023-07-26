人気絶頂 Theory シャツブラウス シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

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胸元が大きく開いているのでキャミソールを中に着て頂いた方が良いと思います。

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袖丈...半袖

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柄・デザイン...ストライプ

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季節感...夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

処分前に出品します。Theory半袖ブラウス…S着丈…50cm胸元が大きく開いているのでキャミソールを中に着て頂いた方が良いと思います。白なので使用感がありますがまだ着れそうなので安価出品します。中古.古着です。綿93%ポリエステル7%#Theory#セオリー#デリキュア加工#CHIKUMA #チクマ #ALPHAPIER #アルファピア事務服用 制服用 オフィス用 スナップリボン ブラウス 3way カーシーアルファピア リボンブラウス ベージュ エニワイズ加工 新•美肌加工 事務服 ベージュ 長袖シャツブラウス ボンマックス Rizal ZAZIEストライプ ブラウス シャツ フリル襟 CABIN セロリー カーシー(KARSEE) エコブラウス エンジョイ(ENJOY) カーシーUNILADY ユニレディー FOLKnuovoフォークヌーヴォ オーバーブラウス イスト(IST) アンジョア ユニフォーム 長袖 シャツ オーバーブラウス #MYTH-COUTURE 日本製 ベスト スカート パンツ スーツ ジョア袖丈...半袖柄・デザイン...ストライプ季節感...夏, 秋

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