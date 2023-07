最終値下げ実施❗️最安値。値下げ交渉不可。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

最終値下げ実施❗️最安値。値下げ交渉不可。COMME des GARÇONS JUNYA WATANABE MAN × THE NORTH FACE コムデギャルソンジュンヤワタナベメン×ザ・ノース・フェイスメンズジャケットです!タグ付き❗️春先まで活躍。他人と被りたくない人や、ノースフェイス好きでキレイめに着こなしたい人に大活躍間違いなし❗️☆2、3回試着してほぼ未使用品。タグは付いたままになります。☆早期発送致します!☆サイズ :M 多少大きめに出来てます。177cm、中肉中背で普通に着れます。普段ノースフェイスのマウンテンライトはLサイズをきてます。☆カラー:カーキー☆本体価格 138,000円(税別)大幅値下げして出品。レシートありませんが、ノースフェイスにて購入しました。※状態は写真を多めにアップしました。※サイズの好みは個人差がありますのでご了承ください。※高額商品の為返品等はご遠慮ください。※早期売却希望の為、ご気軽にコメントください。

