●プロフィールをご覧頂いた方のみにお得な情報を案内しております(^^)

●1点ものにつき早い者勝ちとなります!コメントなし即購入大歓迎です♪

【ブランド】

【サイズ】

L

オーバーサイズでおしゃれに着用したい女性にもオススメです♪

【実寸】

・肩幅 54.5

・身幅 61

・着丈 71

・袖丈 62.5

※平置きにて採寸、多少の誤差が発生する場合がございますがご了承くださいm(_ _)m

【カラー】

ブラウン 茶色

【素材】

表地

綿 95%

ポリウレタン 5%

起毛素材

ネック、リブ部

ニット素材(アクリル)

中綿

詰め物

ポリエステル 100%

【状態】

古着のためほつれ箇所等多少の使用感はございますが目立った汚れ等はなく、比較的良好な状態としてまだまだ着用頂けます♪

【おすすめポイント】

・ハイネック

・無地

・表地の手触り

デザインが良く、これ1着で簡単にコーデが決まります♪

ストリートコーデにも相性抜群のデザインです♪

ビッグサイズがトレンドなのでメンズ、レディース問わず、ユニセックスに着用頂けるアイテムです!

【お取引の前に】

※古着の特性上、多少の使用感がある場合がございますのでご了承ください。

※お手持ちのパソコン・スマホの画面により商品のお色に若干の差がある場合がございます。

●その他にも多数の人気商品を出品しておりますので、ぜひご覧頂けると嬉しいです(^^)

#良品古着館

【当店の紹介】

当店は人気の 90s なども含め、

ナイキ

アディダス

チャンピオン

リーボック

FILA

カッパ

プーマ

などのスポーツブランド。

ラルフローレン

トミーヒルフィガー

カーハート

ラコステ

パタゴニア

ノースフェイス

ハーレーダビッドソン

ハードロックカフェ など

オシャレ好きに愛用されている定番ブランドまで、

あえて特定のブランドにこだわらず、 ジャケット アウター コート Tシャツ パーカー トレーナー などを「センスの良い」という観点のみから厳選したアイテムでお客様の素敵なコーデをサポート致します♪

A211110002S1

●このたびは数ある商品の中からご覧いただき、誠にありがとうございますm(_ _)m●プロフィールをご覧頂いた方のみにお得な情報を案内しております(^^)●1点ものにつき早い者勝ちとなります!コメントなし即購入大歓迎です♪【ブランド】WoolrichWool richウール リッチ【サイズ】Lオーバーサイズでおしゃれに着用したい女性にもオススメです♪【実寸】・肩幅 54.5・身幅 61・着丈 71・袖丈 62.5※平置きにて採寸、多少の誤差が発生する場合がございますがご了承くださいm(_ _)m【カラー】ブラウン 茶色【素材】表地綿 95%ポリウレタン 5%起毛素材ネック、リブ部ニット素材(アクリル)中綿詰め物ポリエステル 100%【状態】古着のためほつれ箇所等多少の使用感はございますが目立った汚れ等はなく、比較的良好な状態としてまだまだ着用頂けます♪【おすすめポイント】・ハイネック・無地・表地の手触りデザインが良く、これ1着で簡単にコーデが決まります♪ストリートコーデにも相性抜群のデザインです♪ビッグサイズがトレンドなのでメンズ、レディース問わず、ユニセックスに着用頂けるアイテムです!【お取引の前に】※古着の特性上、多少の使用感がある場合がございますのでご了承ください。※お手持ちのパソコン・スマホの画面により商品のお色に若干の差がある場合がございます。●その他にも多数の人気商品を出品しておりますので、ぜひご覧頂けると嬉しいです(^^)#良品古着館【当店の紹介】当店は人気の 90s なども含め、ナイキアディダスチャンピオンリーボックFILAカッパプーマなどのスポーツブランド。ラルフローレントミーヒルフィガーカーハートラコステパタゴニアノースフェイスハーレーダビッドソンハードロックカフェ などオシャレ好きに愛用されている定番ブランドまで、あえて特定のブランドにこだわらず、 ジャケット アウター コート Tシャツ パーカー トレーナー などを「センスの良い」という観点のみから厳選したアイテムでお客様の素敵なコーデをサポート致します♪A211110002S1

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウールリッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

