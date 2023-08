【SALE／55%OFF】 STEAM DECK 256 GB【SSD換装】 携帯用ゲーム本体

※値下げ交渉には応じられません

4か月ほど使用しました。

本体以外は未使用です。

64GBのモデルを256GBのSSDに換装したものです。

スペック

CPUZen 2 4コア/8スレッド、2.4~3.5GHz

GPU8 RDNA 2 CU、1.0~1.6GHz

メモリ16 GB LPDDR5

ストレージ64 GB ⇒ 256GB

解像度1280 x 800px

リフレッシュレート60Hz

重量約669グラム

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※値下げ交渉には応じられません4か月ほど使用しました。本体以外は未使用です。64GBのモデルを256GBのSSDに換装したものです。スペックCPUZen 2 4コア/8スレッド、2.4~3.5GHzGPU8 RDNA 2 CU、1.0~1.6GHzメモリ16 GB LPDDR5ストレージ64 GB ⇒ 256GB解像度1280 x 800pxリフレッシュレート60Hz重量約669グラム

