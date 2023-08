Sound Horizonが2004年のコミックマーケットで200個限定だった「恋人を射ち堕とした日」のオルゴールです。

とても大切にコレクションしていたのですが、生活に変化があり手放すことにしました。

オルゴールは確認しましたら、まだ綺麗な音で鳴りました。

商品の状態を【やや傷や汚れあり】にしているのは、オルゴールではなく箱に汚れがあります。

写真5・6枚目でご確認をお願いいたします。

こちらの商品は値下げ交渉はお断りさせていただきます。

こちらは発送用の箱の準備や梱包にお時間をいただくために長めの【4〜7日で発送】の設定にさせていただいておりますが、早めの発送を心がけます。

#soundhorizon

#サンホラ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

