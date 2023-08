ブランド:

モンベル チャチャパック ブルー 30L バッグパック リュック レインカバー付

スカルパ

プロモンテ(PuroMonte) アウトドア 登山 テント VL27



LOWA CEVEDALE GTX EVO

モデル名:

【値下げしました】マムート メンズ アウター

ブースティック

ジンダイジマウンテンワークス Jindaiji Mountain Works M



お手入れグッズ付き ローバー マウリア37.5

サイズ:

OMM Core Tee コアTシャツ XL ブルー プリマロフト 新品

EU39.5

ファイントラック ドラウトクロージャケット ★Mサイズ



スポルティバ LA SPORTIVA Boulder X Mid

外岩にてワンシーズン使用しましたが、最近は履かなくなったので出品いたします。

supreme 22ss backpack バックパック リュック



2個セット!ハイパーライトマウンテンギア ロールトップスタッフサック

花崗岩で使用していましたが、まだまだソールも残っており、十分ご使用いただけると思います。

MAMMUT マムート Xeron 25 Waxed



アルトラ(ALTRA) オリンパス5 :BROWN 26㎝

チョーク汚れがあります。

NORRØNA(ノローナ) bitihorn dri 1 Jacket

靴下を履いていましたが、保管時は消臭粉を使用しているため内側は白くなっています。

【美品】THE NORTH FACE Ouranos(ウラノス) 45 M

また、外岩使用時に土が中に入ってしまい、少し茶色くなっているところがあります。

Asolo Eiger GV men 27cm



ウルトララプターⅡミッド GTX

ブースティックの靴箱は付きませんのでご了承ください。こちらで用意した箱で発送いたします。

バスロッド、ベイトリール



THE NORTH FACE ブーツ

ご参考までに、過去のシューズのサイズ履歴は以下になります。

モンチュラ 登山靴 ヴァーティゴ Vertigo GORE-TEX



【試着のみ】パタゴニア フリース R2テックフェイスジャケット

スカルパ

シルバートライデント シングルセレーション 【ガーバー】

ドラゴ EU40

Zpacks Lotus UL Umbrella カサ 傘 ホルスターセット

ドラゴLV EU40.5

zpacks nero38グレイdcf

インスティンクトVSR EU39.5

山と道 MINI2 Elm & Breathable Pad

インスティンクトS EU39.5

山と道 Merino 5-Pocket Pants



モンベルキトラパック35

アンパラレル

XA 25 バックパック

フラッグシップ US7.5

Arc’teryx アークテリクス フーディ ゴアテックス レディース M

アップモック US6.5

【未使用品】スカルパ モンブラン GTX EUR41 LAKE BLUE



AKU ハヤツキ GTX 27cm



アレオン アディダス adidas ファイブテン US8.5 26.5cm

#クライミングシューズ

THE NORTH FACE トレッキングシューズ 25cm ブラック

#ボルダリング

SEA TO SUMMIT スパーク SpⅡ 定価¥53,570

#クライミング

山と道 DW 5-Pocket Pants M amber



Answer4 フォーカスR グレー M/L

以下、ロストアロー(代理店)の商品説明引用

ハーネス



ハイテールデザインズ Ultralight Fanny Packs



エキスパートオブジャパン ワカン かんじき MSR

マイクロエッジを捉えていくテクニカルなフェースクライミングに特化したブースティックが更に履きやすくなってリニューアル。花崗岩の細かいフェースとの相性が抜群です。

商品の情報 ブランド スカルパ 商品の状態 傷や汚れあり

ブランド:スカルパモデル名:ブースティックサイズ:EU39.5外岩にてワンシーズン使用しましたが、最近は履かなくなったので出品いたします。花崗岩で使用していましたが、まだまだソールも残っており、十分ご使用いただけると思います。チョーク汚れがあります。靴下を履いていましたが、保管時は消臭粉を使用しているため内側は白くなっています。また、外岩使用時に土が中に入ってしまい、少し茶色くなっているところがあります。ブースティックの靴箱は付きませんのでご了承ください。こちらで用意した箱で発送いたします。ご参考までに、過去のシューズのサイズ履歴は以下になります。スカルパ ドラゴ EU40ドラゴLV EU40.5インスティンクトVSR EU39.5インスティンクトS EU39.5アンパラレルフラッグシップ US7.5アップモック US6.5#クライミングシューズ#ボルダリング#クライミング以下、ロストアロー(代理店)の商品説明引用マイクロエッジを捉えていくテクニカルなフェースクライミングに特化したブースティックが更に履きやすくなってリニューアル。花崗岩の細かいフェースとの相性が抜群です。

商品の情報 ブランド スカルパ 商品の状態 傷や汚れあり

GARMIN eTrex Touch 35新品です!ソール残ってます スポルティバ ミウラ VS 40Joe Nimbleレディース スニーカー【美品】オスプレー OSPREY ストラトス3690s UK製 KARRIMOR 50 3wayバックパック Karrimor新品 CT クライミングテクノロジー ALPIN TOUR 50cm ピッケルスカルパ マルモラーダプロ