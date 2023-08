最安値で 【人気コラボ】シュプリーム×ノースフェイス☆メタリックロゴTシャツ　L　黒　18 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

✅はじめに

Fresh Service FS PRINTED TEE EXPO

ご覧頂き、ありがとうございます。

・当店の商品は送料無料・即購入OKです。

・新商品は入荷次第、随時出品しておりますので、お見逃しがないようにフォローして頂けると嬉しいです。(フォロー割引あり)

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ねください。

ステューシー、ヒステリックグラマー、ゴッドセレクション、シュプリームなど人気ブランドの古着を多数出品しています。

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋ねさ

✅デザイン

前面中央に大きく[THE NORTH FACE]と[Supreme]の文字がメタリック調でプリントされていて存在感抜群!

背面の肩あたりにも小さく同じダブルロゴがあります。

ノースフェイスの定番ロゴである3本線と、シュプリームの人気ロゴであるボックスロゴを組み合わせたデザインで、ブラック×メタリックがとてもカッコいいです。

✅商品説明

・カテゴリ:Tシャツ / カットソー

・ブランド:Supreme×THE NORTH FACE / シュプリーム×ノースフェイス

・カラー:ブラック / 黒色

・素材:コットン / 綿100%

✅サイズ

・表記サイズ:L

・採寸(単位cm)

:肩幅 50、身幅 54、着丈 75、裄丈 24

※平置きでの素人採寸ですので誤差があります。

✅状態

used品です。

少し使用感がありますが、気になるような傷や汚れなどはありません。

詳しくは写真をご確認ください。

✅購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

で購入した鑑定済みの商品です。

✅発送

ビニール袋で圧縮梱包しますので多少折りシワがつくことをご了承ください。

24時間以内にゆうパケットポスト(匿名)での発送を予定しています。

✅注意点

・画像の色合いはご利用のモニター環境によって異なる場合があります。

・古着のため神経質な方はトラブル原因になる場合がありますのでご購入をお控えください。

・他でも同様に出品していますので、予告なく取り消す場合があります。

・購入前にプロフィールのご確認をお願いします。

#ねさのカットソー/Tシャツ一覧はこちら

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

