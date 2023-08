子どもとともに成長する椅子!人生をともにする椅子!

成長にあわせて調節できるので、子どもから大人まで常に正しい姿勢をサポートします。

■メーカー/ブランド■

STOKKE ストッケ

■商品/型番/モデル■

ダークブラウン系

■付属品■

本体、六角レンチ棒

写真の掲載物が全てです。

(六角レンチ棒は写真に未掲載ですが同梱致します)

■使用期間■

足板の裏側に木目に沿った若干の塗装剥がれがございます(写真9)。

使用に伴う擦れ傷などはございますが、比較的状態も良くまだまだご使用いただける商品です!

リユース商品のため掲載写真と併せて状態を必ずご確認下さい。

■製品情報■

【トリップ トラップ】

子どもとともに成長する椅子 人生をともにする椅子

トリップ トラップはあらゆるご家庭のテーブルにもぴったりフィットするデザイン。赤ちゃんと共にテーブルを囲んで食事が楽しめ、赤ちゃんは家族のすぐそばでさまざまなことを学びながら成長することができます。 座板と足のせ板のどちらも、奥行きと高さを調節できる考え抜かれたデザインです。また、お子さまの活発な動きを妨げません。 人間工学を基にデザインされており、成長にあわせて調節できるので、子どもから大人まで常に正しい姿勢をサポートします。

■梱包発送■

商品はバラして梱包致します。組み立てに必要な六角レンチ棒は同梱して発送致しますので、ご購入者様で組み立てをお願い致します。

■関連商品■

他にも複数のベビー用品を販売しています。是非ご覧下さい。

#ベビー用品S22苺11

■最後に■

この度は商品をご覧いただきありがとうございます!

ご購入者様にも快くお取引して頂けるよう頑張ります!

プロフィール欄のご確認も併せてお願い致します。

★コメント無しの即購入歓迎です!

★予告無く商品ページを削除する場合がございます、お気に召した商品はお早めにご購入下さい!

ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

よろしくお願いいたします!

子どもとともに成長する椅子!人生をともにする椅子!成長にあわせて調節できるので、子どもから大人まで常に正しい姿勢をサポートします。■メーカー/ブランド■STOKKE ストッケ■商品/型番/モデル■ベビーチェア ハイチェア 高さ調整可能TRIPP TRAPP トリップトラップ シリアル0ダークブラウン系■付属品■本体、六角レンチ棒写真の掲載物が全てです。(六角レンチ棒は写真に未掲載ですが同梱致します)■使用期間■足板の裏側に木目に沿った若干の塗装剥がれがございます(写真9)。使用に伴う擦れ傷などはございますが、比較的状態も良くまだまだご使用いただける商品です!リユース商品のため掲載写真と併せて状態を必ずご確認下さい。■製品情報■【トリップ トラップ】子どもとともに成長する椅子 人生をともにする椅子トリップ トラップはあらゆるご家庭のテーブルにもぴったりフィットするデザイン。赤ちゃんと共にテーブルを囲んで食事が楽しめ、赤ちゃんは家族のすぐそばでさまざまなことを学びながら成長することができます。 座板と足のせ板のどちらも、奥行きと高さを調節できる考え抜かれたデザインです。また、お子さまの活発な動きを妨げません。 人間工学を基にデザインされており、成長にあわせて調節できるので、子どもから大人まで常に正しい姿勢をサポートします。■梱包発送■商品はバラして梱包致します。組み立てに必要な六角レンチ棒は同梱して発送致しますので、ご購入者様で組み立てをお願い致します。■関連商品■他にも複数のベビー用品を販売しています。是非ご覧下さい。#ベビー用品S22苺11■最後に■この度は商品をご覧いただきありがとうございます!ご購入者様にも快くお取引して頂けるよう頑張ります!プロフィール欄のご確認も併せてお願い致します。★コメント無しの即購入歓迎です!★予告無く商品ページを削除する場合がございます、お気に召した商品はお早めにご購入下さい!ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。よろしくお願いいたします!

