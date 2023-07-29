非常に高い品質 Wales Bonner × adidas Originals Samba 28 スニーカー

ウェールズ・ボナーとのコラボが生んだサンバ。adidas Originalsとウェールズ・ボナーによる2022年春夏コレクションは、1970〜80年代のサッカーウェアとシューズを再解釈したもの。過去にロマンを馳せる、ワンランク上のラグジュアリーなスポーツウェアコレクションがここに誕生。
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このアディダスサンバシューズは、アディダスのカルチャー、歴史との深い結びつきを持つ、クラシックな定番シューズ。スエードのディテールとコントラストが効いた太めのトップステッチで仕上げられたナイロンのアッパーは、ウェールズ・ボナーらしいフレッシュな魅力に溢れている。サテンの裏地と、ウェールズ・ボナーのシグネチャーであるクロシェ編みのシューレースが付属。
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商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|アディダス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
【新品未使用】ニューバランス M2002RA 28cm グレー
ウェールズ・ボナーとのコラボが生んだサンバ。adidas Originalsとウェールズ・ボナーによる2022年春夏コレクションは、1970〜80年代のサッカーウェアとシューズを再解釈したもの。過去にロマンを馳せる、ワンランク上のラグジュアリーなスポーツウェアコレクションがここに誕生。このアディダスサンバシューズは、アディダスのカルチャー、歴史との深い結びつきを持つ、クラシックな定番シューズ。スエードのディテールとコントラストが効いた太めのトップステッチで仕上げられたナイロンのアッパーは、ウェールズ・ボナーらしいフレッシュな魅力に溢れている。サテンの裏地と、ウェールズ・ボナーのシグネチャーであるクロシェ編みのシューレースが付属。hockeysupremefucking awesome ステューシーsk8リンガーTシャツリンガーringer teeギャップGAPoldgapold gapold stussyalyxdrewgolf wangvetementsstussycarhartt doncarevandyafewgoodkids1997キャピタルjuninagawaavalonSupreme, A Bathing Ape, Bape, Neighborhood, Jose Wong, Skoloct, nubian, Vlone, Kapital, Noah, Stussy, Verdy, Human Made, Girls Don't Cry, Tokyo Vitamin等のストーリー好きの方におすすめです。#adidas #wales_bonner #アディダス #ウェールズ・ボナー #コラボ #samba #サンバ #赤 #スカーレット #オレンジ #白メインカラー···レッドスニーカー型···ローカット(Low)
商品の情報
|商品のサイズ
|28cm
|ブランド
|アディダス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし