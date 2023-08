【18％OFF】 はじめての EP 【コンプリート盤 (完全生産限定) 】12cm CD＋ ミュージック

【コンプリート盤 (完全生産限定) 】12cm CD+Blu-ray+小説4作+特製BOX

2023年5月購入

新品未開封品

《収録内容》

[CD] ※全形態共通

1. セブンティーン (宮部みゆき『色違いのトランプ』原作)

2. 海のまにまに (辻村深月『ユーレイ』原作)

3. 好きだ (森絵都『ヒカリノタネ』原作)

4. ミスター (島本理生『私だけの所有者』原作)

[Blu-ray]

・YOASOBI「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」

[開催日] 2022年8月6日(土) [場所] 千葉市蘇我スポーツ公園

ハルジオン/もう少しだけ/ミスター/もしも命が描けたら/好きだ/群青

・YOASOBI「SWEET LOVE SHOWER 2022」

[開催日] 2022年8月28日(日) [場所] 山梨県 山中湖交流プラザ きらら

夜に駆ける/三原色/大正浪漫/アンコール/怪物/ツバメ

直木賞作家4名の小説書き下ろしプロジェクト『はじめての』4曲収録EP

4名の直木賞作家(島本理生・辻村深月・宮部みゆき・森絵都)が“はじめて〇〇したときに読む物語”をテーマに小説を書き下ろすコラボプロジェクト『はじめての』の全4曲をCD化。小説全4作品と2022年の夏フェスでのパフォーマンスを収録したBru-ray付属の豪華盤と、小説それぞれ1作品を収録した通常盤(全4種)の5形態でのリリース。

「ミスター」 原作:島本理生「『私だけの所有者』――はじめて人を好きになったときに読む物語」、

「海のまにまに」 原作:辻村深月「『ユーレイ』――はじめて家出したときに読む物語」、

「セブンティーン」 原作:宮部みゆき「『色違いのトランプ』――はじめて容疑者になったときに読む物語」、

「好きだ」 原作:森絵都「『ヒカリノタネ』――はじめて告白したときに読む物語」

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

