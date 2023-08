お手軽価格で贈りやすい 未使用 メゾンミハラヤスヒロ ローカット ブラック レザースニーカー スニーカー

定価41,800円

Maison MIHARA YASUHIRO メゾンミハラヤスヒロ WAYNE LOW ローカット レザー スニーカー A07FW702 ブラック オリジナルソール

デザイナーが粘土で型取りして制作されたオリジナルソールがとにかく印象的でお洒落な大人気のスニーカー未使用品のサイズ41(26cm相当)です。

特にこちらの形のブラック色のスムースレザーのボディにホワイトソールの組合せのモデルはとても人気が高く、多くのショップにて完売したモデルです。

探していた方は是非お早めにご検討ください!

購入は、本物のみを扱う海外のファッションサイトにて購入しており間違いなく本物です。私の他の出品物や、取引数、評価、フォロワー数で更に信頼いただけると思います。

未使用品ですが個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。付属品は写真の靴箱のみになります。

#メゾンミハラヤスヒロ #ミハラヤスヒロ

#スニーカー

メインカラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド メゾンミハラヤスヒロ 商品の状態 新品、未使用

