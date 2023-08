◆他にも色々出品中◆

☆LA VAGUE D'ETOILES ラ ヴァーグ デトワールのバックボタンバイカラーギャザーロングワンピースです!☆

爽やかなカラーのギャザーロングワンピースです。

フロントとバックのデザインが異なり違う雰囲気を出してくれる可愛いワンピース。

ギャザーをたっぷり入れ、ふんわりとした女性らしいシルエットのワンピースです。

発色のいいカラーが映えて、コーディネートの主役ぴったりです◎

※商品は予めこちらで確認しておりますが、細かな汚れ等の見落としがある場合があります。

ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。※

【ブランド】LA VAGUE D'ETOILES ラ ヴァーグ デトワール

【商品名】ワンピース

【表記サイズ】S~Mサイズ

【実寸サイズ】

肩幅 約40cm

身幅 約52cm

着丈 約103cm

袖丈 約19cm

※素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。

【素材】画像参照

イエナ、ビームス、ナチュラルビューティーベーシック、マーガレット・ハウエル、スピックアンドスパン、アンタイトル、SHIPS、アクアガール、ノーリーズ、トゥモローランド、ドレステリア、ドゥーズィーエムクラス、DRAWER、アーバンリサーチ、アダムエロペ、ジャーナルスタンダード、ユナイテッドアローズ、ナノ・ユニバース、セオリー、マカフィーなどがお好きな方にオススメです☆

~ディスプレイに使用している小物は含まれません。~

M23036

D274 H

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

