激安通販 ロングスケートボード⭐︎サーフィン⭐︎オフトレに ボード

断捨離中です。使用に伴う傷や汚れありますので気にする方は購入を控えて下さい。

スノーボード 5点セット100cm／HEAD・Burton・SPOON

傷や汚れはありますが破損はありませんのでそのままお使いになれます。サーフィンの練習やオフトレにいかがでしょうか？

capita DOA

長さ1,520

【レア】LAMAR ラマー スノーボード 板 made in USA 157cm

幅255

capita doa 152

発送にはラップを巻いて発送致します。

商品の情報 商品のサイズ 155cm-160cm未満 商品の状態 傷や汚れあり

断捨離中です。使用に伴う傷や汚れありますので気にする方は購入を控えて下さい。傷や汚れはありますが破損はありませんのでそのままお使いになれます。サーフィンの練習やオフトレにいかがでしょうか？長さ1,520幅255発送にはラップを巻いて発送致します。

商品の情報 商品のサイズ 155cm-160cm未満 商品の状態 傷や汚れあり

エントリーモデル スノーボード2点セットスノーボード 板 ブーツ ビンディング おまけケースTORQREX トルクレックス スノーボード ボードバートン スノーボード（板のみ） ※配送要相談サロモン スノーボード 板 ➕ブーツセットバートン スノーボード、ビンディングセット 130センチ 2018年モデル【05/28値下げ】BURTON(バートン)スノーボード+ビンディング