大人の上質 ヴィンテージクロージング リーバイス LVC リペアチノトラウザー ユーロワーク チノパン

ご覧頂きありがとうございます。

ユーロワーク リペアチノになります。

希少なモデルです。

インディゴ染めされており、ムラ感のある自然な色落ちです。

オリジナルと見紛うほどリアルな加工がされています。

サイズ

W30 L32

ウエスト82㎝、股下78㎝、股上29㎝、ワタリ34㎝、裾幅22㎝になります。

部分的な色褪せ、汚れ、キズなどがございます。

当時を再現した堅牢度の悪い染色方法の為かと思われます。

元々ダメージ加工、リペア加工ですので、その点ご理解いただき、完璧を求める方や、細かい部分に神経質な方は購入をご遠慮ください。

タグや値札、付属品はありません。

LVC リーバイスヴィンテージクロージングならではの繊細な加工、忠実なヴィンテージの再現が素晴らしい逸品です。

この機会にぜひ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます。リーバイス ヴィンテージクロージング LVCユーロワーク リペアチノになります。希少なモデルです。インディゴ染めされており、ムラ感のある自然な色落ちです。オリジナルと見紛うほどリアルな加工がされています。サイズW30 L32ウエスト82㎝、股下78㎝、股上29㎝、ワタリ34㎝、裾幅22㎝になります。部分的な色褪せ、汚れ、キズなどがございます。当時を再現した堅牢度の悪い染色方法の為かと思われます。元々ダメージ加工、リペア加工ですので、その点ご理解いただき、完璧を求める方や、細かい部分に神経質な方は購入をご遠慮ください。タグや値札、付属品はありません。LVC リーバイスヴィンテージクロージングならではの繊細な加工、忠実なヴィンテージの再現が素晴らしい逸品です。この機会にぜひ宜しくお願い致します。50’s 60’s 70’s50年代 60年代 70年代ワークコートショップコートジャケットカバーオール黒シャンごま塩ゴマ塩ユーロワークヨーロッパフレンチワークチャンピオンリバースウィーブ 前V 両VロングコートワークヤエカフミカウチダヴィンテージOrslowテンダーロインシャンブレーブラック黒コモリオーラリーブルームアンドブランチ1LDKグラフペーパーRUDE GALLERY ルードギャラリー BLACK REBEL ブラックレベル THE BIRTHDAY バースデイ チバユウスケ THEEMICHELLE GUN ELEPHANT ミッシェルガンエレファント LOST CONTROL ロストコントロール OLD JOE オールドジョー THE FOOL フール ROLL ロール GLAD HANDグラッドハンド WEIRDO ウィアード GANGSTERVILLE ギャングスタービル CALEE キャリー RADIALL ラディアルCRIMIE クライミー COOTIE クーティ HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマーなどお好きな方にもオススメです

