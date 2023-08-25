大人の上質 ヴィンテージクロージング リーバイス LVC リペアチノトラウザー ユーロワーク チノパン

ご覧頂きありがとうございます。
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希望価格Bowery Blue Makers Atelier別注コーデュロイパン
リーバイス ヴィンテージクロージング LVC
WELDER / TROUSERS / COTTON. SATIN
ユーロワーク リペアチノになります。
WAIPER.inc フランス M-52 ヴィンテージ ツータック チノ 白
Betty Boop ズボン
希少なモデルです。
【新品未使用】 Brooks Brothers チノパン ベージュ 33x32
インディゴ染めされており、ムラ感のある自然な色落ちです。
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オリジナルと見紛うほどリアルな加工がされています。
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サイズ
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ウエスト82㎝、股下78㎝、股上29㎝、ワタリ34㎝、裾幅22㎝になります。
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部分的な色褪せ、汚れ、キズなどがございます。
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当時を再現した堅牢度の悪い染色方法の為かと思われます。
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元々ダメージ加工、リペア加工ですので、その点ご理解いただき、完璧を求める方や、細かい部分に神経質な方は購入をご遠慮ください。
SEQUEL SQ-22AW-PT-05 (TYPE-F)
タグや値札、付属品はありません。
ロンハーマン RonHerman 取扱 ZANEROBE ジョガーパンツ ch9
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LVC リーバイスヴィンテージクロージングならではの繊細な加工、忠実なヴィンテージの再現が素晴らしい逸品です。
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フランス軍 M52 チノパン サイズ35 デッドストック
この機会にぜひ宜しくお願い致します。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|リーバイスビンテージクロージング
|商品の状態
|傷や汚れあり
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|リーバイスビンテージクロージング
|商品の状態
|傷や汚れあり