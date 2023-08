この度は数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。

✔お取引を御希望の方はプロフィールをお読みください。

ダメージの記載方法、発送方法やその保証について記載しております。

プロフィールをお読みいただけなかった為に起きたトラブルに関しましては責任を負いかねますので、何卒よろしくお願いいたします。

✔If you do not fully understand the item description, please do not buy the item to avoid trouble.

▼ブランド▼

pelle morbida ペッレモルビダ

▼アイテム▼

▼型番▼

PMO-BA502

▼色▼

ネイビー 紺

▼付属品▼

本体、箱

▼状態▼

8/10

外側表面、角度によって見える程度の傷あり(画像8)

財布内側、所々凹みあり(画像9)

外側ジップやや傷あり(画像9)

その他目立った傷や汚れは見受けられませんが、

中古品にご理解のない方は御遠慮くださいませ。

▼定価▼

39600円

▼サイズ▼

L

画像1~3枚目、以下は公式サイト様よりお借りしています。

本体素材:牛革

本体サイズ:H11.5×W20.5×D2cm

重さ(g):295g

開閉:ラウンドファスナー式

内側:カード入れ×17、ポケット×2、札入れ仕様×3

生産国:日本

■ACIII

【⚠️】

✖️値下げ交渉、専用、お取り置き等

✖️商品の状態に関する事以外のご質問

✖️ゆうパケット、ゆうパック以外の配送方法交渉

↑上記に該当するコメントは削除させていただきます。

・発送方法がゆうパケットに設定されている商品につきましては紛失、事故保証がありません。

保証が必要な方は必ず購入前にコメントにてご相談ください。即購入の場合は保証は不要と判断し、そのまま発送致します。

・出品物の状態は「商品の状態」の設定を参考にして下さい。

・中古品の状態を過度に気にされる方はご購入を御遠慮下さい。

商品の情報 ブランド ペッレモルビダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

