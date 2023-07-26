【期間限定送料無料】 Vestax PMC-005A MK2 スケルトンブルー その他

Vestax PMC-005A MK2 スケルトンブルー

新品 ECM-B10 ショットガンマイクロホンSONY



Onkyo sa-205hdx メンテナンス済み

簡単な動作確認をしています。

YAMAHA RM-605 ヤマハ ミキサー

ガリ音はありませんでした。

【Pioneer】CDJ-1000MK2 2003年製 動作確認済み ケーブル無

クロスフェーダーが壊れています。

✨♡なな♥✨全商品セール中★ 様専用NAS-M75HD 【SONY・オーディオ】

縦フェーダーは使えました。

真空管 KT90 electro harmonix マッチドクアッド

Hi、Lowは使えました。

ベリンガー DCX2496

他の動作確認はしていません。

【SONY】単一指向性コンデンサーマイク φ25マイクカプセル C-80



HO-317 SONY ダブルカセットレコーダー

Transformerボタン、ツマミに欠品があります。

TASCAM MD-350 通電、スイッチ切り替え時の表示確認済み



フルレストア！カートリッジ新品超美品！DENONターンテーブルDP-50M

ジャンク品になります。

商品の情報 ブランド ベスタスク 商品の状態 傷や汚れあり

Vestax PMC-005A MK2 スケルトンブルー簡単な動作確認をしています。ガリ音はありませんでした。クロスフェーダーが壊れています。縦フェーダーは使えました。Hi、Lowは使えました。他の動作確認はしていません。Transformerボタン、ツマミに欠品があります。ジャンク品になります。

商品の情報 ブランド ベスタスク 商品の状態 傷や汚れあり

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