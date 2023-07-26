新品同様 Nゲージ　AVE Toptrain 102/112 etc tomix kato 鉄道

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箱スレ・経年劣化等に神経質な方は購入をお控え下さい。中古品にご理解のある方のみご購入下さい。

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値下げ希望の際、

北総 2022年2月26日改正 列車運行図表①

「値下げできますか？」や

HOゲージ こだま型 151系 ６両 車体のみ 上塗り途中 部品欠落

「いくらまで値下げできますか？」

希少 日本国有鉄道 松任工場 銘板

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交渉中でも購入者様優先でお願い致します。

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状態はかなり良いかと思います。

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箱スレ・経年劣化等に神経質な方は購入をお控え下さい。中古品にご理解のある方のみご購入下さい。

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購入者様優先でお願い致します。

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JR 機関士 気動車運転士 名札



北総 2022年2月26日改正 列車運行図表①

種類···電車、電気機関車、蒸気機関車、ディーゼル機関車、ディーゼルカー

HOゲージ こだま型 151系 ６両 車体のみ 上塗り途中 部品欠落

レールゲージ···Nゲージ

希少 日本国有鉄道 松任工場 銘板



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KATO

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TOMIX

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エンドウ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

鉄道模型 Toptrain 60300 AVE 102 TALGO Renfe Nゲージ動力・ライト、動作は問題なく動きます。箱スレ・経年劣化等に神経質な方は購入をお控え下さい。中古品にご理解のある方のみご購入下さい。値下げ希望の際、「値下げできますか？」や「いくらまで値下げできますか？」などではなく具体的な希望金額をお書きください。交渉中でも購入者様優先でお願い致します。コンビニ払いの場合「何日までに支払います」等、支払い期日がわかるよう一言お願い致します。状態はかなり良いかと思います。箱スレ・経年劣化等に神経質な方は購入をお控え下さい。中古品にご理解のある方のみご購入下さい。購入者様優先でお願い致します。種類···電車、電気機関車、蒸気機関車、ディーゼル機関車、ディーゼルカーレールゲージ···NゲージKATOTOMIXマイクロエースグリーンマックス天賞堂エンドウ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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