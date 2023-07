ご覧いただきありがとうございます

ご覧いただきありがとうございますヴィンテージ MBL mirage シカゴ ホワイトソックス Tシャツ 80's 90's 野球 ベースボールサイズ表記M脇下身幅57.5後ろ着丈78.5肩幅57.5袖肩から27.5平置き採寸ご参考までにでかいので必ず採寸をご参考下さいオーバーサイズ ビッグシルエットです素材コットンカラーホワイト系 ブラック状態ヴィンテージ used 小穴や汚れやフェード感などございますがまだまだご愛用いただけるコンディションでございますヴィンテージ古着として雰囲気抜群の逸品です◎発送メルカリ便ネコポス送料込み宜しくお願い致します私の出品物はこちらから → #LuckyDollヴィンテージ used品となりますので、古着に不慣れな方や神経質な方は予めご入札をご遠慮下さいビンテージ オールドギャップ ビッグサイズ ユニセックス 古着女子 野球 ベースボール ブルズ レイダース などお好きな方へ

