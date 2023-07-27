限定価格セール！ LOUISVUITTON (ルイヴィトン) ヴェルニ ショルダーバッグ ハンドバッグ

【すべての製品は専門家鑑定済の正規品です】

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＜BRAND＞

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LOUISVUITTON (ルイヴィトン)

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＜購入経路＞

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古物ブランドの専門オークション

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＜商品の状態：中古＞

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ー 状態 ： C

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ー 型崩れ ： ない

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ー 糸ほつれ/糸切れ：ない

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ー スレ：あり

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ー 匂い：若干

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※状態説明

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【N】新品未使用

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【S】未使用に近い

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【A】/使用感少ない美品

#追加のマークジェイコブス

【B】使用感はあるが目立つ傷少ない比較的美品

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【C】使用感、それに伴う傷や汚れの目立つ中古品

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＜付属品＞

Christian Dior レディディオール カナージュナイロンハンドバッグ

本体、ダストバッグ

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 傷や汚れあり

【すべての製品は専門家鑑定済の正規品です】＜BRAND＞LOUISVUITTON (ルイヴィトン)＜購入経路＞古物ブランドの専門オークション＜商品の状態：中古＞ー 状態 ： Cー 型崩れ ： ないー 糸ほつれ/糸切れ：ないー スレ：ありー 匂い：若干※状態説明【N】新品未使用【S】未使用に近い【A】/使用感少ない美品【B】使用感はあるが目立つ傷少ない比較的美品【C】使用感、それに伴う傷や汚れの目立つ中古品＜付属品＞本体、ダストバッグ

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 傷や汚れあり

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