アンティーク ヴィンテージ レトロ

◼️↓郵便 ポスト MAIL BOX一覧↓◼️

#Post_MailBox_aamart

⬜︎ Vintage Round Post...1個

s i z e :約 W 280×D 215×H 375/mm

material:steel

長年使い古されたような特殊なヴィンテージ加工を施したメールポスト。

こちらはなんとドラム缶から出来ています!!

ドラム缶の使用パーツ箇所により、ひとつひとつ違った個性を見せてくれます。

背面に取り付け用の穴があいているので壁にネジや釘を打ち、引っ掛けたり置いたりと設置方法はお好みで。

ヴィンテージ 感たっぷり溢れる色味のレッドとデザインになっております。

玄関やガーデンまわりの空間を素敵に、かつ唯一無二の雰囲気で演出し、映えること間違いナシです♪♪♪

種類···郵便受け、郵便ポスト、メールボックス

特徴···ハンドメイド、ガーデン、ヴィンテージ風、アンティーク風

扉の開き方···上蓋・上開き

主な素材···スチール

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

