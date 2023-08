いラインアップ MOVE SPINGLE SPM-443 ほぼ未使用 サイズM Ivory スニーカー

スピングルムーブのハイカットスニーカーです。箱などの付属品はありません。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド スピングルムーブ 商品の状態 未使用に近い

スピングルムーブのハイカットスニーカーです。箱などの付属品はありません。モデルはたしかSPM-443だったと思います。カラーはアイボリーです。真っ白ではないため、合わせやすく、サイズはMですので、25.5から26.5cmあたりの方が丁度よいです。京都の路面店で数年前に購入したと記憶しているのですが、着用回数は3回未満です。雨天時には履いておりません。中古品ですので、新品を探している方はご注意ください。カンガルーレザー素材のサイドジップモデル SPM-443は履き心地の良さにこだわり、カンガルーレザーを使用したハイカットの定番モデル。カンガルーレザーは、柔らかさ、高い強度、軽さを兼ね備えております。定価:¥25,850税込SPINGLE MOVEスピングルムーブバルカナイズ製法アンガールズ

