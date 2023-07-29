人気の春夏 レトロ エアジョーダン3 トゥルーブルー コッパー アンド スニーカー

Air Jordan 3 Retro "True Blue and Copper"(エアジョーダン3 レトロ "トゥルーブルー アンド コッパー
28.5cm他サイズ相談可 NIKE AIR MAX ボルト
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サイズ 27cm
コンバースワンスター 日本製
購入 END
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写真を撮る際箱から出しただけです。
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新品未使用
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メインカラー···ホワイト、グレー、ブルー
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商品の情報
|商品のサイズ
|27cm
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|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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Air Jordan 3 Retro "True Blue and Copper"(エアジョーダン3 レトロ "トゥルーブルー アンド コッパーサイズ 27cm購入 END写真を撮る際箱から出しただけです。新品未使用メインカラー···ホワイト、グレー、ブルー
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|27cm
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