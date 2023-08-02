今季一番 TOSHIBA SCS-T260 温水洗浄便座　オート脱臭　リモコン付き その他

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年間消費電力量 146kWh/年（208kWh/年）

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使用可能給水圧力 0.07〜0.75Mpa

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水位センサー、電源コード（m）：長さ約1.0 ※1:()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量※2：使用される環境条件により、変わることがあります。

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脱臭フィルター：触媒脱臭

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脱臭風量（m3/分）:0.11m3/分

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