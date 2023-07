大好き Adidas Samba アディダス サンバ x Jason Dill 新品 スニーカー

Adidas Samba x Jason Dill

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

Adidas Samba x Jason Dillアディダス サンバ x ジェイソン・ディル26cm、新品となります。公式アプリで当選しましたが、断捨離のため出品致します。コラボ品だけあってセミクリアーアウトソールや柔らかいレザーなど、こだわりを感じる一足となっております。過剰な値下げ交渉等はスルーする場合もございます、ご了承ください。売れない場合は自分で履く予定です。一度も使ったことがない新品のため、とても良い状態ですが、スニーカーによくある細かい傷などがあるかもしれませんので、過度に気になさる神経質な方のご購入はお控え下さい。すり替え等の防止のため返品はお断りしております。また、商品到着後24時間以内の受取評価もご了承頂ける方のご購入もお願い致します。#アディダス#サンバ#ジェイソンディル#adidas#samba#jasondill

