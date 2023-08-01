【激安アウトレット!】 RRL ジャガードポーチ　羊毛/綿 その他

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素材···本革ご覧いただきありがとうございます♪【商品の説明】ブランド・メーカー : RRL型番：5610520製造国：インド 年代：生地: 羊毛/綿 / レザータグ：カラー :定価 : 37400円 【商品の状態】状態良好。画像を参考にしてください。【サイズ】W24.5H17D7cm古着にご理解のある方のみご購入お待ちしてます不明点はご質問ください。購入後の返品は不可とさせていただきますご理解のほどよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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