#sunnyyyyのジャケット、セットアップはこちら

サイズは48で、入手困難なゴールデンサイズになります。

また、タグ付きになります。

アウワレガシーらしいカジュアルなデザインとオウセンティックなシルエットを感じるアイテムになります。

ライトアウターとしても活躍できる点もいい点と感じます。

肩幅:50

身幅:58

袖丈:68

着丈: 75

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アワーレガシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

