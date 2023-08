高級素材使用ブランド 液晶タブレット 【ほぼ未使用】XP−PEN Artist Pro 12 PC周辺機器

●状態:

Ducky one 2 sf 銀軸mini

アマゾンで外出先用として新品購入

1回使用しましたが、別端末利用の為に保管してました。

目立った傷や擦れなどなく綺麗な状態です。初期液晶保護シールを添付してます。

画面サイズ11.6インチ

・本体

・スタンド

・3 in 1ケーブル

・手袋

・ペン、専用ケース

・替え芯8本

・補助電源用ACアダプタ

・説明書

※箱なし

通電確認済み

写真にあるものが全てで、主要な部品は揃ってます。

中古品・自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入ください。

注文後は丁寧に梱包のうえ発送させていただきます。

●その他、注意事項:

即買い可能です。

交渉途中でも購入ボタンを押された方に売らせていただきますので、予めご了承ください。

ご質問があればご遠慮なくお問い合わせください(^^)

#xppen artist 12

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

