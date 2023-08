No... f050404-01

date... 1980年代

brand... L.L.Bean

color... ネイビー

material... SHELL/100% NYLON・LINING/100% COTTON

size... MEDIUM

─ note ─

LLBeanの名作、ナイロンコーチジャケット

旧タグの付く1980年代からの1枚

チンストラップ・内側にコットンライナー付き。

着心地軽く、ロングシーズンで着用可能

定番のワイドシルエット、説明不要の名作です。

─ measuring size ─

着丈... 72cm

身幅... 64cm

肩幅... 50cm

袖丈... 61cm

─ condition ─

襟元に薄汚れ。右袖先にピンホール。バック右肩にスレ。右ポケット辺りツリ。

着用感あり。

柄・デザイン...無地

フード...フードなし

襟...レギュラーカラー

季節感...春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルエルビーン 商品の状態 やや傷や汚れあり

