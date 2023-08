ウルヴァリン(Wolverine)は、marvel comics マーベルコミックの架空のスーパーヒーローであり、X-メンやニューアベンジャーズを含む複数のチームの一員である。作家のレン・ウェインと画家のジョン・ロミータ・シニア(John Romita, Sr.)によって創造された。

初出は『超人ハルク』#180-181(1974年8月)。主に『X-メンシリーズ』や『ウルヴァリン (コミック作品)』に登場。

本名はジェームズ・ハウレット(James Howlett)であるが、記憶喪失時には「ローガン(Logan)」の通称があり、一般的にはこちらの方が知られており、コミックや映画のタイトルにもなっている。

身幅59着丈62肩幅55袖丈18 丸胴ボディ

シングルステッチです。

エルサルバドル製。

バックプリントはありません。

ビンテージ特有の使用感色褪せがありますが汚れはないと思います。一箇所ほど小さなピンホールあり。細かい見落としはご容赦ください。

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください!

ヴィラン

マスク

ジーン・グレイ

セイバートゥース

デッドプール

トニー・スターク

サイクロップス

マグニートー

プロフェッサーX

ブルース・バナー

キャプテン・アメリカ

ミスティーク

ドクター・ドゥーム

マイティ・ソー

X-23

ローグ

スパイダーマン

サノス

ヴェノム

ブラックパンサー

ストーム

バットマン

ワンダ・マキシモフ

シー・ハルク

ホークアイ

ドクター・ストレンジ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

