最新最全の bts ペンライト ver.2 ver.3 MOS アミボムケース トレカ K-POP/アジア

ver.2とver.3のペンライトは使用済みですが、傷はほとんどなく綺麗な状態です。

MOSのペンライトについては新品未使用です。

ペンライトケースは一度だけ使いました。

外箱はつけない予定ですが、一応ver.2とver.3のものは潰れていますがあります。必要でしたらお声がけ下さい^^

写真に無いものは一切付属しませんのでご確認お願いします!

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

