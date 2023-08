■ブランド

■アイテム

■商品紹介

柔らかな 綿100%でさらりと軽い着心地。ふんわりと広がるシルエットで可愛いです。

落ち着いた雰囲気に、優しく描かれた パッチワーク柄♡

背中のダーツで フワッと 可愛い シルエット ☆

左腰部分に さりげなく R 刺繍 ♡

ドット柄 の 半袖ロングワンピース も出品中!

#ameri45R

■サイズ表記 0サイズ

着丈 約98

身幅 約49

肩幅 約34

裾幅 約76

■自宅保管へのご理解のある方のご購入をお願い致します。丁寧に梱包してメルカリ便にて24時間以内に発送予定です。ぜひご検討お願い致します。(′ᴗ‵)

45R レディース ラボラトリー natural landry tumugu ナル Clip.tab pritナチュラルランドリー グリン ヘブンリー DGY マシュカシュ ubasoku ICHI SO gauze# YARRA ichi antiquite's ヴェリテクール ハーベスティ ナチュカラレイトリー a+koloni アラクリティ メゾンドソイル ヴェリテクール サマンサモスモス スタディオクリップ オオカミとフクロウcheer 無印良品 ミナペルホネン オールドマンズテーラー ハグオーワー パラスパレス グランマママドーター フォグリネン かぐれ 北欧暮らしの道具店 リンネル ナチュラル がお好きな方におすすめ。

カラー···ブラック

柄・デザイン···花柄

袖丈···袖なし

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォーティファイブアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォーティファイブアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

