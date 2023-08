うのにもお得な情報満載！ DIESEL ディーゼル 半袖Tシャツトップス Dロゴ ブラック Size S Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

⚠️トラブル防止のため説明欄、プロフを御一読の上ご購入をお願い致します。

⚠️こちらの商品はノベルティではありません

⚠️新品未使用 タグ付き

⚠️値下げ不可

⚠️即購入可能‼️

⚠️24時間以内に商品を発送します。

■サイズ

S

■カラー

ブラック

■素材

組成: 93%綿 7%ポリウレタン リブ部分 97%綿 3%ポリウレタン 刺繍糸 100%ポリエステル

Dロゴのカットアウト刺繍がアクセントになったストレッチジャージーが心地良い半袖Tシャツ

無駄のないコンパクトな美シルエットだから、カジュアルなデニムスタイルもリッチで大人なスタイルに仕上げてくれます

一枚で存在感を放つトップスは、シャツやカーディガンのインナーとしてもロングシーズンお使い頂けます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

