【限定製作】 Spencer's tシャツ 420 大麻 マリファナ ナイキ Nike 古着 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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目立った汚れ、傷などはありませんが、多少使用感があります。

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▪購入後、遅くても3日以内には発送させて頂きます。発送方法はメルカリ便になります。

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▪購入する前に一度、プロフィールをご覧いただいてからご購入お願いします。

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

▪サイズ表記▪XL▪サイズ実寸▪・着丈73・身幅57・肩幅57・袖丈21▪カラー▪ブラック▪原産国▪ホンジュラス▪素材▪100%コットン▪状態▪目立った汚れ、傷などはありませんが、多少使用感があります。あくまで古着なので、完璧な品をお探しの神経質な方は購入を控えて頂くようお願い致します。▪商品説明▪スペンサーズの大麻柄のtシャツになります。NIKEのデザインをモチーフにしています。▪メンズ レディース 問わず ユニセックス にお使い頂けると思います。▪購入後、遅くても3日以内には発送させて頂きます。発送方法はメルカリ便になります。▪購入する前に一度、プロフィールをご覧いただいてからご購入お願いします。#古着#レア#NIKE#ナイキ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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