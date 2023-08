NineinchNails

ザダウンワードスパイラル

1994年 コピーライト有り

裾袖共にシングルステッチ

タグ All Sport

サイズ XL

着丈 74

袖丈 22

肩幅 53

身幅 58

素人寸法のため多少の誤差があると思います。

ご了承ください。

サイズ感完璧なボックスシルエット。

お写真見ての通り、超グッドコンディションです。

プリントの色味等の残りも完璧。

ここまで状態の良いものはもうなかなか手に入らないと思います。

コレクションにするレベルかと。

お気持ち程度のお値下げは可能ですが、基本的には値下げ不可の早い者勝ちとさせていただきます。

近年凄まじい高騰を続けておりますので、定期的にお値段の見直しもするかと思います。

aerosmith alice in chains backstreet boys

dinosaur jr. korn green day linkin park metallica

megadeth nine inch nails nirvana kurt cobain

pantera pearl jam pink floyd rammstein

rage against the machine red hot chili peppers

slayer slipknot sonic youth soundgarden

system of a down the smashing pumpkins lollapalooza

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

