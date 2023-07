CARUSO カルーゾ

カラー•••Navy

サイズ•••50

(サイズ感は個人差がありますので実寸も参考にしてください)

- ジャケット -

肩幅45

袖丈62

着丈73.5

脇下身幅54

ウエスト幅50cmくらい

- パンツ -

ウエスト90 (生地余り7)

股上27

股下78 (折り返しヘム幅9)

総丈103.5

股付け根の腿幅35(股下10cm位置で32.5)

膝幅25

裾幅20cmくらい

状態•••良好

■デザイン■

生地 :しなやかで滑らかな薄手のウール(Super180's)

季節 :春~秋(真夏を除く)

-ジャケット-

シルエット :レギュラーフィット

裏地 :背抜き

肩パット :なし

フロント :段返り3ボタン

袖先 :4ボタン・本開き

スリット :サイドベンツ

ポケット :表=胸×1、サイド2パッチ 内側=3

-パンツ-

シルエット :緩やかなテーパード・1プリーツ

裏地 :フロントのみ

ポケット :フロント×2、バック×2

フロント :ジップ開閉

裾 :シングル

NCNRでお願い致します。

不明点あれば質問下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド カルーゾ 商品の状態 やや傷や汚れあり

