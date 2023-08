効率の良い仏式精紡機に世界的には取って替わられ、現在は希少性が高い英式紡績によって紡がれた1着です。これにより、空気を含ませながら引き伸ばしツイストさせることで、英式ならではの、かさ高があり、ふっくらとした生地に仕上がります。太めのノッチドラペルやチェンジポケットといったマストな意匠を踏まえつつ、鮮やかな裏地やアンコンのコンフォートさも内包させたハイブリッドな仕上がりになっています。生地には色糸を混ぜ込み、大人の遊び心も効かせました。

サイズ表記はMですが、一般的なLサイズ相当です。

定価69,300円、新品未着用です。

色は遠目で見ると少しカーキがかったチャコールのような色合いですが、近くで見ると赤、青、黄色など様々な色が混じっていることが分かります。

身幅57.5

肩幅55

着丈76

袖丈59

TOMORROWLAND

UNITED ARROWS

LOEFF

SOVEREIGN

ATON

CARUSO

ATON

AURALEE

CABaN

STUDIO NICHOLSON

District

BARENA

BATONER

などお好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド トゥモローランド 商品の状態 新品、未使用

