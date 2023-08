専用出品いたしますので、ご購入ご希望の方はコメントお願いいたします。

発送まで7日〜10日前後かかります。お急ぎの方はご購入はご遠慮ください。

AmeriVINTAGE アメリヴィンテージ

UND GYPSUM ART DRESS

定価¥27,500 tax in 正規品

※プランドタグ類付いておりません。タグに拘りのある方はご購入はご遠慮ください。

カラー : カーキ(ベージュも販売中)

サイズ : S

(シア―ワンピース)

着丈:128.5cm

肩幅:36cm

袖丈:59cm

バスト:44cm

(ノースリーブワンピース)

着丈:120cm

肩幅:36cm

バスト:43cm

石膏アートからインスピレーションを受けて制作した、オリジナルのアート柄のレイヤードドレス。特殊な顔料を使用し、線を描く際に大胆に凹凸感を残すようにして描き上げました。表地2枚にプリントを施し3D見えにしているのもポイント。柄とリンクした重なりの美しいプリント表現にも拘りました。ノースリーブのワンピースとシアーの長袖ワンピースがセットになったメルカリグレースお勧めのアイテムです。セットで着ていただけるのは勿論、それぞれ単品でも着用可能です。オケージョンはもちろん、シアードレス単品はコーディネート次第でデイリーにもおすすめです。

---------------------------------

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:チュールやや有り

光沢感:なし

生地の厚さ:チュール:薄目 本体:普通

---------------------------------

※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ、素材の混率等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。

《商品に関しまして》

(プリント製品)

この製品はプリントの性質上汗や雨で湿った場合摩擦によりほかの物に色が移ることがあります。

(デリケート素材)

この製品に使用している素材は風合いをいかした大変デリケートな素材を使用しております。引っ掛けや糸引きが見られることがありますが、素材の特性上避けることができません。予めご了承ください。

素材

(本体)ポリエステル100%

(インナーワンピース)ポリエステル98% ポリウレタン2%

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

