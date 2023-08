【国内即発送】 UNDERCOVER 新品・タグ付き × Tシャツ Bowie David Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧いただきありがとうございます。

今回ご紹介するのは、UNDERCOVERが2019春夏シーズンにて発表したレディースコレクション「THE SEVENTH SENSE」から、キーヴィジュアルにも採用された、デヴィッド・ボウイのカットソーです。

こちらのボウイのモチーフは、ボウイを追い続けた写真家ミック・ロックの作品にオマージュを捧げて、デヴィッド・ボウイの顔を全面に大きくあしらったアイテムを展開し、話題を呼びました。

その中からこちらのカットソーをピックアップさせていただいたのは、大胆にZiggy Stardust時代のボウイをプリントし、更には額の部分を一部、箔プリントにすることで、単なるカットソーではないラグジュアリー感が漂う逸品に昇華させた為です。

オレンジとグリーンの2色展開でしたが、グリーンは店頭に出ることのないまま完売してしまったので、二次流通やフリマアプリでも見る機会は少ないかと存じます。

また新品かつタグ付きの状態で、暗所にて保管していた為、状態は極めて良好で、手前味噌ですがこれ以上の状態のものは今後出る事はないと考えております。

レディースとありますが、メンズでも十分着る事が可能なアイテムなので、是非性別にかかわらずご検討していただければと存じます。

素人採寸ですが、着丈77.5cm、身幅60cm、肩幅61cm、袖丈24cmです。

カットソーとしては高価ですが、それに見合ったクオリティなのできっとご満足いただける商品だと思います。

商品のお値引きに関しては基本不可とさせて頂きます。

カラー...グリーン

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...クルーネック

季節感...春、夏、秋

#アンダーカバー

#UNDERCOVER

#DavidBowie

#デヴィッドボウイ

#バンドT

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アンダーカバー 商品の状態 新品、未使用

