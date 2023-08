ご覧いただき、ありがとうございます!

希望小売価格(税込)86,130円

【商品について】

こちらは展示品として使用されていた未使用品となります。

外観は、見てすぐに分かるような傷はありませんが、光に透かして認識できる程度の擦れはございます。

また、前面パネル部に軽度の歪み等がありますが、写真には写らない(良く見ないと分からない)レベルで気にはならないかと思います。

未使用品ですが、完全な新品ではない為、細かいことを気にされる方は購入をご遠慮願います。

こちらの機種は多くの場合、イオンが発生するファンの部分に恐ろしいほどのホコリが蓄積されており、クリーニングせずに何年も使用しているとハウスダストを撒き散らす装置と化します。

また、温風を送風するファンも同様に、機器内部に溜まった埃やカビ、ダニ等が温風とともに吹き出ることにより、アレルギーの原因となります。

ファンヒーターの中古品を購入される場合は、クリーニング後のご使用をお勧めいたします。

こちらは未使用品ですので、新品同様にお届け後すぐに気持ちよくお使いいただけます。

【機能・特徴】

■速暖機能

■スポット暖房モード

■室温に合わせて快適さを保ち省エネに貢献する「気くばりエコ機能」

■プラズマクラスターイオン発生機能

ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質の増加を抑え、浮遊するカビ菌を空中で除菌。花粉などの付着も抑制します。

■スイング機能

【付属品】

・接続用ガスコード 2m(未開封新品)

・取扱説明書(所有者登録票付属)

当方の出品物は真心を込めて一品一品丁寧に、見えないところこそ綺麗にクリーニングさせていただいております。

是非こちらもご覧ください ↓ ↓

⇒ #★その他のファンヒーター出品商品はこちら

#プラズマ

#イオン

#RC

#A4401NP

#U5801PE

#W4401NP

#N5801NP

#L5801NP

#T5801ACP

#LPガス

#LPG

#プロパンガス

商品の情報 ブランド リンナイ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただき、ありがとうございます!プラズマクラスターイオン機能搭載●リンナイ(Rinnai)製 ガスファンヒーター型番:A-style RC-W4401NP※LPガス(プロパンガス)用になります。適用畳数:12畳~16畳製造年:2021年サイズ:高さ486×幅430×奥行228mmカラー:パールホワイト質量: 8.7kg希望小売価格(税込)86,130円【商品について】こちらは展示品として使用されていた未使用品となります。外観は、見てすぐに分かるような傷はありませんが、光に透かして認識できる程度の擦れはございます。また、前面パネル部に軽度の歪み等がありますが、写真には写らない(良く見ないと分からない)レベルで気にはならないかと思います。未使用品ですが、完全な新品ではない為、細かいことを気にされる方は購入をご遠慮願います。こちらの機種は多くの場合、イオンが発生するファンの部分に恐ろしいほどのホコリが蓄積されており、クリーニングせずに何年も使用しているとハウスダストを撒き散らす装置と化します。また、温風を送風するファンも同様に、機器内部に溜まった埃やカビ、ダニ等が温風とともに吹き出ることにより、アレルギーの原因となります。ファンヒーターの中古品を購入される場合は、クリーニング後のご使用をお勧めいたします。こちらは未使用品ですので、新品同様にお届け後すぐに気持ちよくお使いいただけます。【機能・特徴】■速暖機能■スポット暖房モード■室温に合わせて快適さを保ち省エネに貢献する「気くばりエコ機能」■プラズマクラスターイオン発生機能 ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質の増加を抑え、浮遊するカビ菌を空中で除菌。花粉などの付着も抑制します。■スイング機能【付属品】・接続用ガスコード 2m(未開封新品)・取扱説明書(所有者登録票付属)当方の出品物は真心を込めて一品一品丁寧に、見えないところこそ綺麗にクリーニングさせていただいております。是非こちらもご覧ください ↓ ↓⇒ #★その他のファンヒーター出品商品はこちら#プラズマ#イオン#RC#A4401NP#U5801PE#W4401NP#N5801NP#L5801NP#T5801ACP#LPガス#LPG#プロパンガス

