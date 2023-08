◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています!

AtLast & Co. × 白山眼鏡 の

RODENSTOCK デモレンズメガネ 6732

コラボサングラス です!

AtLast & Co. ATLAST

atlast&co at last

taylor with respect skoll

アットラスト あっとらすと

HAKUSAN hakusan

白山眼鏡 ハクサン ガンキョウテン

TIMEWORN CLOTHING

タイムウォーンクロージング タイムワーン

BUTCHER PRODUCTS

ブッチャープロダクツ

辺見 邊見 逸見 馨

GOLD SILVER BEIGE

ゴールド シルバー ベージュ

キン ギン 金 銀

OLIVE GREEN

オリーブ グリーン ミドリ 緑

DEFENDER defender

ディフェンダー

SUNGLASSES MEGANE

サングラス メガネ

VINTAGE ANTIQUE

ビンテージ ヴィンテージ アンティーク

カラー フレーム:シルバー × ベージュ

レンズ:グリーン(度なし)

サイズ フリー

購入場所 正規取扱店(東京)

付属品 専用ケース、専用クロス

コメント

TENDERLOIN(テンダーロイン)好きな方にも是非!

エグザイルのATSUSHI(アツシ)さんの着用をご参考に是非!

EVILACT

No.2023 0511 0502

★プロフィール必読!

★フォロワー様大募集!

★フォロワー様、同時大量購入者様は割引します!

★急に大幅値下げや出品終了あります!

○即決:即お支払いしていただければOK!

○在庫切れでキャンセルとなる場合もございます。

○ブロック対象

・言葉遣いの悪い方

・頻回な質問者

・返答がない方

・取り置き依頼

◉素人による、保管・検品・採寸・梱包の為、見落としなど細かな点まで気になる方は購入をお控え頂き、神経質でないかたは、ご購入をよろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド アットラスト 商品の状態 未使用に近い

