激安人気新品 レーシングチェア 椅子 ゲーミング リクライニング オットマン クッション 赤 デスクチェア

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背もたれ・ランバーサポート・ヘッドレスト付きで、まるで高級車のシートに座った時のような心地良さを感じさせてくれます。

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※新品未使用ですが、海外輸入品のため目立たない小さな汚れや傷などある場合がございます

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※初期不良は対応いたしますので受取評価前にご連絡ください

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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