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現品限り一斉値下げ！ 富士通 U938/S i5-7300U/メモリ8gb/SSD 256gbタッチパ ノートPC

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます
NEC LaVie PC-LS150L 学生の方・初心者の方に人気の白です
富士通ノートパソコンです
未使用品【8インチミニノート型パソコン　MAL-FWTVPCM1
外観などは写真でご確認お願いします。
東芝 第10世代 i3 FHD/8G/256G office 超軽型 顔認証

薄型ノートパソコン BMAX S13 office付
構成は以下になります
●特価品●バッテリー状況による●　DELL Latitude 5410　⑦
■メーカー型番:富士通 U938/Sタッチパネル
NEC VersaPro VK22TN-S FHD液晶 タッチパネルWebカメラ
■CPU:Core i5-7300U(7世代i5)
(A14)SONYi VJS11D i5第６世代 SSD office付
■GPU1:HD Graphics （CPU内蔵）
Windows11/i7/8G/SSD/Office2021 富士通Ah53
■GPU2:なし
⭕️カメラ付きVAIO✨初心者向け✨すぐ使えるノートパソコン✨DVD・500GB
■メモリー:8GB
デル／ノートパソコン／Windows11／第８世代／SSD＋HDD／オフィス付き
■SSD:240GB
レノボ15.6インチRyzen5ノートパソコン8GBメモリ256GBSSD送料込
■ドライブ:なし
MacBook Air 13インチ Early 2014
■画面サイズ:FHD 13型(1920*1080)
レッツノート（クローバー様専用品）
■WEBカメラ:あり
HP Pro x2 612 G2 3G (docomo/SoftBank) i5
■OS:Windows11 64bit
タン様専用　13インチMacBook Pro
■バッテリー:あり（充電可）
極美品！最上級超ハイスペック！LIFEBOOK AH50 新品SSD1TB搭載！
※バッテリーは消耗部品の為、駆動時間は確認しておりません。動作保証対象外となります。
ASUS ノートパソコン R417Y
本体のみです
パナソニックSV7第8世代i5 フルHD Win11
プラス2000円非純正充電器を付けいたします
Surface Pro 8 Core-i7 16GB 1TB
よろしくお願いします。

新品SSD、カメラ、フルHD、Winsows11 初期設定済み ノートパソコン！

商品の情報

ブランド富士通
商品の状態やや傷や汚れあり

Apple MacBook Pro A2338

MacBook Air 2012 13.3インチモデル

Panasonic ノートパソコン SZ5 8G Windows11

Macbook Pro/Air 13インチ レザースリーブ ブラック

爆速 美品 DELL 8世代 i7 8665U 32GB 新品1TB Nvme
ご覧いただきありがとうございます富士通ノートパソコンです外観などは写真でご確認お願いします。構成は以下になります■メーカー型番:富士通 U938/Sタッチパネル■CPU:Core i5-7300U(7世代i5)■GPU1:HD Graphics （CPU内蔵）■GPU2:なし■メモリー:8GB ■SSD:240GB■ドライブ:なし■画面サイズ:FHD 13型(1920*1080)■WEBカメラ:あり■OS:Windows11 64bit■バッテリー:あり（充電可）※バッテリーは消耗部品の為、駆動時間は確認しておりません。動作保証対象外となります。本体のみですプラス2000円非純正充電器を付けいたしますよろしくお願いします。

商品の情報

ブランド富士通
商品の状態やや傷や汚れあり

現品限り一斉値下げ！ 富士通 U938/S i5-7300U/メモリ8gb/SSD 256gbタッチパ ノートPC

35分钟前

現品限り一斉値下げ！ 富士通 U938/S i5-7300U/メモリ8gb/SSD 256gbタッチパ ノートPC

¥16,700 ¥12,525

(税込) 送料込み
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富士通 - 富士通 U938/S i5-7300U/メモリ8gb/SSD 256gbタッチパの通販

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富士通 ノートパソコン LIFEBOOK ノートPC U938/Win 10/Core i5-7300U/HDMI/WIFI/13.3型/FHD1920x1080/bluetooth内蔵/ワイヤレスイヤホン ワイヤレスマウスセット/ 整備済み品)

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富士通 U938/S i5-7300U/メモリ8gb/SSD 256gbタッチパ｜PayPayフリマ

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