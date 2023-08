コメントなし即購入大歓迎!!!

お値下げコメント受け付けます^_^

こちらの商品は人気モデルNIKEダンク SBと人気ブランドシュプリームとのコラボスニーカーになります。

防水スプレー済みです♪

サイズは28センチになります。

シュプリームコラボならではの星のデザインや、シューレースについているシュプリームのロゴのパッチがとてもかっこいいです。

SBなので足にしっかりフィットして歩くのにも疲れません!!

付属品が無いため少しお安くしました。

ぜひ購入のご検討をお願いします^_^

メインカラー···ホワイト、ブルー

人気モデル···NIKE ダンク

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

