【海外限定】 エンジニアドガーメンツ☆ネペンテス☆ノーカラーシャツ☆プルオーバー☆赤☆M☆半袖 シャツ

商品に興味を持っていただきありがとうございます。

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今回の商品はネペンテス社のエンジニアドガーメンツブランドの半袖プルオーバーシャツです。

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商品詳細

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ブランド名：ネペンテス社／エンジニアドガーメンツ

coha★様 専用

アイテム：半袖プルオーバーシャツ

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カラー：RED／赤

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サイズ：M表記

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実寸：身幅53cm、肩幅43cm、着丈71cm

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(素人採寸の為、若干の誤差はご理解お願いします)

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状態：使用回数1回、洗濯後保管

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その他：4枚目の画像で白い物が有りますが付属のボタンを留めている糸です

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以上、宜しくお願いします！

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 未使用に近い

商品に興味を持っていただきありがとうございます。今回の商品はネペンテス社のエンジニアドガーメンツブランドの半袖プルオーバーシャツです。商品詳細ブランド名：ネペンテス社／エンジニアドガーメンツアイテム：半袖プルオーバーシャツカラー：RED／赤サイズ：M表記実寸：身幅53cm、肩幅43cm、着丈71cm(素人採寸の為、若干の誤差はご理解お願いします)状態：使用回数1回、洗濯後保管その他：4枚目の画像で白い物が有りますが付属のボタンを留めている糸です以上、宜しくお願いします！

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 未使用に近い

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