商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 傷や汚れあり

美品 コールマン GIストーブ530 A47 製造の出品です。コールマン オリジナルの移動用ケースとハンドルスパナとファンネルとプレート付きです。状態:外観美品写真で見て頂いて分かるように、外観は、メッキハゲ、傷など少ない美品です。底面のフランジ部のメッキハゲ錆は無い、綺麗な状態です。バーナー部品関連には、燃焼の煤、汚れがありますが、中古品とご理解ください。ダイヤル文字盤も多少汚れてはいますが、綺麗な状態です。ポンピングによる加圧もできるため、使用するためのメンテは比較的簡単と思われます。燃焼テストは当方ではしておりません。外観品質等、気になる方は、写真で確認して下さい。25年ほど前に、アメリカで購入したものですが、コレクションとして、保管しておいたものの一つです。ポンプへの定期的オイル注入は、していました。断捨離にて、コレクションの整理のために出品しました。また状態については個人的主観になりますので、写真にてご確認頂きますようにお願いいたします。キャンプに向け、準備の時間を過ごしてみませんか?磨くのも楽しい時間です。GIストーブで綺麗なものは少なく、このストーブは、良品と思います。以上のことを考慮いただいた上で、アウトドアで使うビンテージ品とご理解・ご納得のいただける方にお譲りします。またオールドコールマンですので、ご自分でメンテナンスが出来る方・メンテナンスを楽しんでみようと思う方・愛情を持っていただける方にご使用いただきたいです。当方も素人であり、完全な整備はできていません。既にパッキング梱包しており直ぐに発送可能です。コメント中であつても、先に購入いただいた方を優先させていただきます。#ランタン#アウトドア#キャンプ#ストーブ#スポーツ#クッキング#コールマン

