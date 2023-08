■アーティスト : ロストプロフェッツ

限定盤/SUPER EURO BEAT/12COLLECTION4枚SET



RELAXIN' WITH LOVERS VOLUME 1 レコード

■タイトル : ザ フェイクサウンド オブ プログレス

Freddie Hubbard



BLACK SABBATH / 黒い安息日 LP

UKのエモーショナル・ヘヴィロックバンド

ビートルズ オ-プンリール for sale revolver 15ips

LOSTPROPHETSのデビューアルバム。

【レコード】ザ・ハイロウズ『バームクーヘン』

独特の哀愁メロディー + ザクザクギターの重厚サウンドにスクラッチが絡む良質ミクスチャーサウンド。

T.レックス/ザ・スライダー レコード



Sade This Far <完全生産限定盤> box set 180g重量盤

UKオリジナル盤。

【激レア】madlib medicine show high jazz



CARAVAN★If I Could Do It UK Decca オリジナル

【状態】

一括119枚販売LPレコード

・盤 : 針を一度落としましたが、特にダメージ等もなく良好だと思います。

鬼レア King Geedorah Take Me To Your Leader

※画像6 うっすらしみあり。

BIG BROTHER & HOLDING CO.★Cheap Thrills



g-rap 専用

・ジャケット : 特に目立つダメージ等もなく状態は良いと思います。

【希少】Beatles 『A Hard Days Night』赤盤レコード



THE ALCHEMIST & DOMO GENESIS 『NO IDOLS』

★他に出品中のレコード一覧はこちら。

BEATLES SINGLE COLLECTION 英国盤 BLUE BOX

↓↓↓

BODY COUNT ボディーカウント LP レコード アナログ

#オサムのレコード部屋

ビートルズ アビーロード PXA-5031



BLUE OYSTER CULT「タロットの呪い」レコード【特価】未開封

●下記の内容をご理解いただいたうえで、ご購入いただきますようお願いします。

boredteenager様 ハードコア【10セット】



フランク・ザッパ 輸入盤 レコード

※レコードの特性上、経年劣化で多少の歪み、

ビバリー・ケニー「ライク・イエスタデイ」

ノイズ、音飛びなどが発生する場合があります。

top様専用 Aphex Twin好きにも…



ディープ・パープル rapture of the deep アナログレコード

※新品の物でも、まれにプレス時による軽いスレ等がもとよりある場合がございます。

未開封 リロイ・ハトソン Unreleased Boogie Track 2種類



洋楽・邦楽 計32枚LPレコード

※撮影時もなるべくホコリや指紋など、気掛けておりますが、ある程度限界がございます。

Miniature Tigers/Tell It To The Volcano



1975 Eno アナザーグリーン ワールド Ilps 9351 (イギ

※ダンボール等で挟んで発送いたします。

TestPress Carole King Simple Things MFSL



(値下可)レコード まとめて hiphop R&B その他 NO2

※モニターの設定などにより、画面上と実際の商品の色に多少の誤差がある場合がございます。

Charles Smith - Glad To Be Home (7")



The Mowgli's/Waiting For The Dawn レア盤 LP

#LOSTPROPHETS

Will Hatcher You Haven't Seen Nothing "7

#ロストプロフェッツ

アンソニー様専用商品 BEADY EYE レコード

#ロック

【超希少アナログ1st プレス】ブライアン・フェリー / フランティック

#レコード

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

■アーティスト : ロストプロフェッツ■タイトル : ザ フェイクサウンド オブ プログレスUKのエモーショナル・ヘヴィロックバンドLOSTPROPHETSのデビューアルバム。独特の哀愁メロディー + ザクザクギターの重厚サウンドにスクラッチが絡む良質ミクスチャーサウンド。UKオリジナル盤。【状態】・盤 : 針を一度落としましたが、特にダメージ等もなく良好だと思います。※画像6 うっすらしみあり。・ジャケット : 特に目立つダメージ等もなく状態は良いと思います。★他に出品中のレコード一覧はこちら。↓↓↓#オサムのレコード部屋●下記の内容をご理解いただいたうえで、ご購入いただきますようお願いします。※レコードの特性上、経年劣化で多少の歪み、 ノイズ、音飛びなどが発生する場合があります。 ※新品の物でも、まれにプレス時による軽いスレ等がもとよりある場合がございます。※撮影時もなるべくホコリや指紋など、気掛けておりますが、ある程度限界がございます。※ダンボール等で挟んで発送いたします。※モニターの設定などにより、画面上と実際の商品の色に多少の誤差がある場合がございます。#LOSTPROPHETS#ロストプロフェッツ#ロック#レコード

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

イタリア盤‼︎ レアな[PUNK]印刷あり SEX PISTOLS 希少盤 ‼︎ロック・ハードロック・フォークなど 名盤レコード74枚 まとめて【新品送料無料】シガーロス ( ) 20周年ボックス 3LP ナンバーサイン入り希少LP★Trey Anastasio /The Horseshoe Curveオリジナル 7LOSTPROPHETS/ thefakesoundofprogressレコード