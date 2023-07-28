充実の品 エンジニアドガーメンツ☆ネペンテス☆ノーカラーシャツ☆プルオーバー☆赤☆M☆半袖 シャツ

商品に興味を持っていただきありがとうございます。

ユニフォームエクスペリメント シャツ 桜井着

今回の商品はネペンテス社のエンジニアドガーメンツブランドの半袖プルオーバーシャツです。

HUMAN MADE ヒューマンメイド クレイジーシャツ XL crazy



TENDERLOIN 15SS T-BAMBOO JKT



オーバルD ストライプシャツ

商品詳細

RAF SIMONS ラフシモンズメンズシャツ

ブランド名：ネペンテス社／エンジニアドガーメンツ

【SUNSURF サンサーフ】和柄 開襟 虎 龍 S アロハシャツ Sサイズ

アイテム：半袖プルオーバーシャツ

Vivienne Westwood MAN◆ジャージ素材の長袖シャツ◆レトロ

カラー：RED／赤

【レア】Casablanca Slikシルク アロハシャツ グリーン 大き目М

サイズ：M表記

Styleeyes レオパードコーデイロイ。

実寸：身幅53cm、肩幅43cm、着丈71cm

NEEDLES Cabana Shirt レース XS

(素人採寸の為、若干の誤差はご理解お願いします)

00s パタゴニア リズム ウエスタンシャツ 花柄 総柄 ビンテージ 古着 レア

状態：使用回数1回、洗濯後保管

reyn spooner プルオーバーBD半袖シャツ Mサイズ USED

その他：4枚目の画像で白い物が有りますが付属のボタンを留めている糸です

ヒステリックグラマー デニムシャツ



PELLE PELLE 総柄シャツ 2枚セット

以上、宜しくお願いします！

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 未使用に近い

商品に興味を持っていただきありがとうございます。今回の商品はネペンテス社のエンジニアドガーメンツブランドの半袖プルオーバーシャツです。商品詳細ブランド名：ネペンテス社／エンジニアドガーメンツアイテム：半袖プルオーバーシャツカラー：RED／赤サイズ：M表記実寸：身幅53cm、肩幅43cm、着丈71cm(素人採寸の為、若干の誤差はご理解お願いします)状態：使用回数1回、洗濯後保管その他：4枚目の画像で白い物が有りますが付属のボタンを留めている糸です以上、宜しくお願いします！

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 未使用に近い

激レア 90s オールドステューシー 半袖チェックシャツ ピスネームロゴ OLDヨウジヤマモト ウールギャバロングシャツCDG ショートスリーブ シャツkeboz チェックオーバーサイズシャツ yellow MBagutta バグッタ 半袖リネンシャツ アロハシャツ M 総柄 麻